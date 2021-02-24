Воронеж, , 13:29 — REGNUM В Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 303 человека, данные статистики за сутки опубликовал региональный оперативный штаб 24 февраля. Накануне, 23 февраля, сообщалось о 302 новых пациентах.

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Всего с начала пандемии в Воронежской области коронавирусом заразились 66 677 человек. Выздоровели из них на 24 февраля 60 446.

В Воронежской области в общей сложности скончались 2 231 пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19, за сутки статистика смертности выросла на 13 случаев.