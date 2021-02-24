Санкт-Петербург, 24 февраля, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС спасли 15 человек, которые в минувший вторник, 23 февраля, решили отметить праздничный день на льду Финского залива. Тем самым эти граждане нарушили установленный городскими властями запрет выхода на лёд водоёмов.

Дарья Драй ИА REGNUM Патруль на Неве

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Выйдя на лёд, нарушители самостоятельного не смогли вернуться на берег из-за сильного ветра с метелью.

Как сообщает 24 февраля пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, с акватории Финского залива в Кронштадтском и Курортном районах людей эвакуировали на судах на воздушной подушке.

«Одному из спасенных, мужчине, 1970 года рождения, понадобилась медицинская помощь, он был госпитализирован с обморожением рук и ног», — отметили спасатели.

Напомним, в ближайшее время в Петербурге ожидается оттепель, сопровождаемая снегопадами и метелью. Это сделает выход людей на лёд водоёмов ещё более опасным.