Со льда Финского залива сняли отмечающих 23 февраля
Санкт-Петербург, 24 февраля, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС спасли 15 человек, которые в минувший вторник, 23 февраля, решили отметить праздничный день на льду Финского залива. Тем самым эти граждане нарушили установленный городскими властями запрет выхода на лёд водоёмов.
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Выйдя на лёд, нарушители самостоятельного не смогли вернуться на берег из-за сильного ветра с метелью.
Как сообщает 24 февраля пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, с акватории Финского залива в Кронштадтском и Курортном районах людей эвакуировали на судах на воздушной подушке.
«Одному из спасенных, мужчине, 1970 года рождения, понадобилась медицинская помощь, он был госпитализирован с обморожением рук и ног», — отметили спасатели.
Напомним, в ближайшее время в Петербурге ожидается оттепель, сопровождаемая снегопадами и метелью. Это сделает выход людей на лёд водоёмов ещё более опасным.