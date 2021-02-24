Тверь, 24 февраля, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Открытие современного физкультурно-оздоровительного комплекса состоялось в Тверском суворовском военном училище 23 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. В церемонии открытия приняли участие губернатор Игорь Руденя, заместитель председателя Правительства РФ, Герой России, выпускник училища Юрий Борисов, советник президента Российской Федерации Владимир Васильев, заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическими силами, генерал-майор Александр Максимцев.

Пресс-служба правительства Тверской области Открытие современного физкультурно-оздоровительного комплекса состоялось в Тверском суворовском военном училище

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«Поздравляю вас с открытием нового спортивного комплекса! Хотел бы поблагодарить президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина за то, что в Тверском суворовском училище созданы все возможности для обучения, занятий спортом и воспитания будущих офицеров. Сегодня наше училище входит в число лучших в Российской Федерации, и его выпускники подтверждают это высокое звание», — отметил губернатор Игорь Руденя.

Юрий Борисов от имени всех выпускников училища поблагодарил Министерство обороны РФ за условия, которые созданы в Тверском суворовском училище, и пожелал воспитанникам с твердостью осваивать знания.

«У вас есть не только возможность получить образование, но и воспитание, которое так важно и нужно для любого гражданина, и особенно для тех, кто выбрал профессию офицера», — сказал на церемонии Владимир Васильев.

В новом ФОКе будут проводиться учебно-тренировочные занятия по плаванию, водному поло, хоккею с шайбой, фигурному катанию. Комплекс включает в себя 25-метровый плавательный бассейн с пятью дорожками и ледовую площадку с искусственным льдом и трибуной на 250 мест. Также со дня открытия нового комплекса Тверского суворовского училища работает крытый спортивный манеж.

В день открытия 23 февраля на ледовой арене прошли показательные выступления по синхронному катанию, мастер-класс по хоккею и символическое вбрасывание шайбы.

Как сообщало ИА REGNUM, новый комплекс зданий суворовского училища был открыт в год 75-летия Великой Победы 1 сентября 2020 года. Он включает трехэтажный корпус на 560 учебных мест с оборудованными классами, два спальных корпуса, столовую, плац и площадь для торжественных построений. Архитектура нового СВУ отсылает к историческому зданию в центре Твери, где ранее располагалось училище.

Тверское суворовское военное училище является старейшим в России, оно было открыто в 1943 году, первый выпуск суворовцев состоялся в августе 1948 года. За эти годы обучение в нем прошли свыше 15 тысяч ребят.