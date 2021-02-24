Москва, , 12:48 — REGNUM Мошенники продолжают придумывать новые уловки и способы выведать у собеседника данные банковской карты и получить доступ к личной информации. С новой схемой телефонного мошенничества специалисты Роскачества столкнулись в феврале 2021 года, сообщили в организации.

Читайте также: Владельцам банковских карт дали советы по защите от мошенников

Теперь злоумышленники не только прибегают к звонкам якобы сотрудников службы безопасности банка, но и таких же выдуманных представителей правоохранительных органов.

«Усложнённый, двухступенчатый сценарий начинается со звонка от фейкового представителя МВД, — пояснили специалисты Роскачества. — С помощью специальных средств IP-телефонии номер злоумышленника может быть подменён и выглядеть как реальный телефонный номер одного из отделений МВД».

Затем фальшивый полицейский начинает рассказывать абоненту про участившиеся случаи мошенничества и сообщает о риске для денежного счёта клиента. При этом «сотрудник правопорядка» требует никому не рассказать об этом разговоре, ссылаясь на «следственную тайну». Затем он переводит своего собеседника на якобы сотрудника Центробанка или службы безопасности, который просит установить на телефон специальное приложение для удалённого доступа. Именно с его помощью мошенники и получают доступ к мобильному банку.

Схема может действовать и наоборот. Сначала человеку звонит «сотрудник безопасности» банка, а уже потом, для большей убедительности звонок переводится на липового полицейского.

Ранее по теме: Телефонные мошенники изобрели новую схему обмана

В Роскачестве напомнили, что полиция не будет звонить, чтобы поговорить о персональном счёте в банке и утечках данных. В любом случае, все разговоры подобного рода, как правило, происходят в очном формате. Также и служба безопасности банка не будет звонить самостоятельно с предложениями защитить счет клиента.

«Если дело касается ваших финансов, правильнее всего прекратить входящий звонок и самостоятельно перезвонить в ту организацию, из которой он якобы поступил. Это универсальное правило защитит вас от большинства возможных мошеннических схем», — рекомендует руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Кукаков.