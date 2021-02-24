Курск, 24 февраля 2021, 12:27 — REGNUM В Курской области 24 февраля зарегистрировано 143 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на четыре меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего в регионе было выявлено 30 тыс. 176 заражённых коронавирусом.
Выписаны после выздоровления были 26 тыс. 863 пациента, в том числе 136 — за последние сутки. Скончались 444 человека.