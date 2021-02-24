Санкт-Петербург, 24 февраля, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Жителям Петербурга и Ленинградской области из-за сложных погодных условий и потенциально опасной ситуации на дорогах предложили временно отказаться от дальних поездок, а при необходимости выезда на автомобиле — соблюдать максимальную осторожность.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили зимой

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Напомним, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в среду, 24 февраля, в Санкт-Петербурге и Ленобласти вновь ожидается снегопад, местами пройдет мокрый снег. Температура воздуха в Петербурге составит −2… −4 градуса, с повышением в конце дня до 0 градусов и гололедом. В Ленобласти будет от минус 10 градусов на востоке до плюс 2 на западе.

«До конца рабочей недели синоптики также прогнозируют мокрый снег с дождем, местами дождь и туман в ночное время. В четверг и пятницу ожидается усиление западного и юго-западного ветра до 7−12 м/с, местами до 15 м/с. По ночам столбики термометров будут показывать от +2 до минус 10 градусов. В дневное время ожидается потепление местами до +4 градусов», — отметили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», отвечающем за состояние федеральных трасс.

В связи со сложными погодными условиями дорожники просят автомобилистов быть предельно внимательными и осторожными, избегать резких маневров, выбирать безопасный скоростной режим и дистанцию, не мешать работе дорожной техники.

Добавим, что за три минувших выходных дня с КАД Петербурга было вывезено 1600 кубометров снега.

«Дорожные службы продолжают выполнять патрульную снегоочистку и противогололедную обработку проезжей части федеральных дорог», — резюмировали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».