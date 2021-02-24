Москва, , 12:13 — REGNUM «Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен из-за сильного ветра, сообщает 24 февраля Гидрометцентр России.

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По данным, опубликованным на прогностической карте для регионов Центрального федерального округа (ЦФО), в столице ожидаются порывы ветра до 15 м/с. Период предупреждения будет действовать до 21:00 25 февраля.

Кроме того, на этот же срок объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 24 февраля ожидается ослабление морозов.

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