Новосибирск, , 12:11 — REGNUM В Новосибирскую область, по данным на сегодня, 24 февраля, поступило 75 062 дозы вакцины от коронавируса. Прививку поставили уже около 50 тысяч новосибирцев. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

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«Общее количество вакцинированных первым компонентом составило 49 742 человека, вакцинация населения продолжается. Ежедневно эту процедуру проходят около 4,5 тысяч человек», — цитирует «Континент Сибирь» Хальзова.

По словам министра, на сегодняшний день общий коечный фонд в регионе составляет 3128 коек, число пациентов, находящихся на стационарах — 1957 человек.