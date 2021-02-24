Брянск, , 10:53 — REGNUM 105 новых носителей коронавируса выявили в Брянской области 24 февраля, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на два больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрированы два летальных исхода.

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Всего в Брянской области подтверждено 32 тыс. 493 случая заражения инфекцией. Выздоровели 31 тыс. 613 человек, в том числе 113 — выписаны за истекшие сутки. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё два пациента, с начала пандемии зарегистрированы 252 летальных исхода.

За минувшие сутки лаборатории проверили 10 тестов, всего выполнено 453 тыс. 982 исследования на COVID-19.