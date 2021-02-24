Детройт, США, , 09:20 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Нэшвилла» шайбы забросили форварды Филип Форсберг и Ээли Толванен.

В настоящее время «Нэшвилл» занимает шестое место в Центральном дивизионе, на счету команды 16 очков. «Детройт» идёт на восьмом месте с 13 очками.

Читайте также: «Баффало» обыграл «Нью-Джерси», несмотря на шайбу Гусева