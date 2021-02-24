Ньюарк, США, , 09:17 — REGNUM «Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Баффало» шайбы забросили форварды Виктор Олофссон, Расмус Асплунд, Дилан Козенс и Коди Икин.

«Нью-Джерси» смог ответить голом российского нападающего Никиты Гусева.

В настоящее время «Баффало» занимает восьмое место в Восточном дивизионе, на счету команды 14 очков. «Нью-Джерси» идёт на седьмом месте с 14 очками.

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