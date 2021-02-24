Вашингтон, , 09:00 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили российский нападающий Евгений Малкин, а также форварды Джейк Гюнцель и Каспери Капанен.

В составе «Вашингтона» Отличились нападающие Рихард Паник и Конор Шири. Российский форвард Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

В настоящее время «Питтсбург» занимает третье место в Восточном дивизионе, на счету команды 21 очко. «Вашингтон» идёт на втором месте с 22 очками.

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