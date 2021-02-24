Эр-Рияд, 24 февраля, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В Абу-Даби (Саудовская Аравия) на военно-технической выставке IDEX-2021 белорусская компания Volat представила новый бронеавтомобиль МЗКТ-490 101. Фотографии с боевой машиной размещены на сайте SpeedMe.

SpeedMe Бронеавтомобиль МЗКТ-490101

Создан бронеавтомобиль на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ). Пятиместный бронеавтомобиль получил четырехдверный бронированный кузов. Машина предназначена для перевозки пяти пассажиров с экипировкой. Грузоподъёмность легкобронированной машины равна 1,8 т.

Автопроизводители оснастили кузов автомобиля бронёй из стали Miilux. Таким образом экипаж машины был защищен от обстрела пуль калибров 7,62x;39 и 5,45x;39. Кроме того, комплект навесной защиты обеспечивает защиту от бронебойно-зажигательных патронов 7,62 мм.

В движение бронемашина приводится дизельным движком Doosan DL06 южнокорейского производства. Мощность силового агрегата равна 270 «лошадей». Он сочетается с шестискоростным «автоматом» Allison (США).

Ранее на выставке International Defence Exhibition (IDEX) холдинг «Высокоточные комплексы» представил лёгкий плавающий танк СПТП «Спрут-СДМ1».

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