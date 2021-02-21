Абу-Даби, , 15:08 — REGNUM Серийные поставки нового танка Т-14 «Армата» Министерству обороны РФ начнутся в 2022 году. Об этом сообщил генеральный директор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) Андрей Терликов на международной выставке вооружений IDEX-2021.

Терликов объяснил, что серийные поставки будут начаты после завершения государственных испытаний «Арматы». Он добавил, что эти испытания уже начаты, для их завершения потребуется не более двух лет. К началу серийных испытаний должен быть готов и штатный боеприпас для нового танка, разрабатываемый специалистами Росатома.

Генеральный директор УКБТМ отметил, что после запуска серийного производства разработчик планирует снизить стоимость «Арматы». Этому будет способствовать отработка технологий и повышений эффективности производства. Терликов подчеркнул, что реальная стоимость новой «Арматы» будет понятна только после трёх лет серийного производства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 февраля российский основной танк Т-14 «Армата» был впервые представлен за рубежом на выставке вооружений IDEX-2021 в Абу-Даби.

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