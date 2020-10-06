Баку, , 14:53 — REGNUM В случае применения Арменией ракетных комплексов (РК) «Искандер» в конфликте вокруг Нагорного Карабаха Азербайджан ответит соразмерными действиями. Об этом министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил 6 октября на специальном служебном совещании, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

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Адекватные ответные действия будут предприняты в случае применения противником оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», предупредил министр. Он приказал военным спланировать нанесение ударов по военно-стратегической инфраструктуре на территории противника с применением «видов вооружений, обладающих большой разрушительной силой», указали в минобороны.

В конце сентября армянский посол в Москве Вардан Тоганян заявил, что Армения применит ракетные комплексы «Искандер» против Азербайджана, если Турция задействует в Нагорном Карабахе истребители F-16.

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