Москва, , 08:23 — REGNUM Планируемое увеличение утилизационного сбора на технику для добычи угля может привести к повышению тарифов на тепло и электроэнергию, предупреждает замминистра энергетики Анатолий Яновский в письме, направленном в Минэкономразвития и Минпромторг. Об этом пишет 24 февраля газета «Известия» со ссылкой на документ.

Ряд постановлений о повышении утильсбора на спецтехнику и автомобили намерено утвердить правительство РФ. Это в том числе бульдозеры, колесные ковшовые фронтальные погрузчики, многоковшовые экскаваторы и прочая техника для горных работ. Как следствие — увеличение «финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности».

В письме Яновский отметил, что тарифная составляющая прямо зависит от себестоимости продукции угольных компаний. После пересмотра ставок утилизационного сбора себестоимость угля вырастет, возникнет риск увеличения расходов генерирующих мощностей, а это «будет являться дополнительным фактором для увеличения тарифа на тепловую, а в ряде регионов и на электрическую энергию».

При этом, говорится в письме, повышение утильсбора вряд ли приведёт к отказу от импортной техники, так как у отечественных аналогов нужных характеристик нет. Повышать коэффициенты расчета утилизационного сбора нужно поэтапно, а по некоторым видам техники и вовсе оставить их прежними.

Предложения по индексации утилизационного сбора на спецтехнику Минпромторг опубликовал в конце января. Утильсбор на грейдеры, бульдозеры, погрузчики, экскаваторы и колесные тракторы повысится более чем вдвое, а на катки и гусеничные краны — более чем втрое.

В 2020 году, отмечает издание, электроэнергия в РФ рекордно подорожала. В 2021 году цена может подняться ещё на 5,6%.

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