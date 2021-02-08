Москва, , 08:16 — REGNUM В России, несмотря на падение спроса, оптовые цены на электроэнергию достигли максимальных за последние пять лет значений. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор ассоциации «Совет рынка».

Так, в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал) одноставочная цена оптового рынка в прошлом году поднялась на 3,4%, составив 2,54 тыс. рублей за 1 МВт·ч. Во второй ценовой зоне (Сибирь) цены выросла на 0,6%, до 1,78 тыс. рублей за 1 МВт ·ч.

Одноставочная цена включает в себя стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ, сектор торговли реально выработанными киловатт-часами) и стоимость мощности (готовность поставить энергию в сеть).

Из-за снижения спроса общий платеж распределялся на меньшее число потребителей, что и стало причиной роста удельных цен.

Отмечается, что рост энергоцен при снижении спроса возмущает промышленность. Как сообщили в «Сообществе потребителей энергии, «энергорынок работает неправильно, углубляя спад и замедляя восстановление экономики».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января директор оператора АЭС концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров заявил о том, что российские атомные электростанции за 2020 год выработали свыше 215 миллиардов киловатт-часов электроэнергии и превысили тем самым рекорд ещё советских времён. Сегодня каждая пятая лампочка в Российской Федерации горит от энергии, выработанной атомными станциями.

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