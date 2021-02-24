Новосибирск, 24 февраля, 2021, 05:26 — ИА Регнум. В Новосибирске артиллеристы общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) поздно вечером накануне, 23 февраля, устроили праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Представление прошло на Михайловской набережной реки Обь. Оно длилось около 20 минут.

Пресс-служба Центрального военного округа Праздничный салют в Новосибирске

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«Военнослужащие выполнили 30 залпов из 122-мм гаубиц Д-30 и выпустили в небо около 700 фейерверков «Вега» и «Ассоль» из салютных установок 2А85 на базе автомобиля «КАМАЗ», — уточнили в пресс-службе ЦВО.

В мероприятии участвовали более 30 военнослужащих и около десяти единиц техники.