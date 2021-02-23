Вашингтон, , 22:39 — REGNUM Власти Соединенных Штатов планируют в течение нескольких недель ответить на приписываемые России недружественные шаги, сообщила 23 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Таким образом она ответила на просьбу прокомментировать публикацию в газете Washington Post о том, что США готовят ограничительные меры против России из-за кибератак на американские компьютерные сети, а также ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

По её словам, разведывательное сообщество США сейчас работает над тем, чтобы установить, кто точно стоял за взломом софта.

«На то, чтобы ответить, уйдут недели, а не месяцы, но я не буду забегать вперед по поводу завершения этого процесса», — сказала она на брифинге, которое транслировалось в Twitter Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года на фоне жесткой внутриполитической борьбы в США было заявлено, что электронные системы федеральных органов власти были взломаны.

Сразу же появились утверждения представителей американских властей о том, что за кибератакой якобы стоит Россия. При этом бывший тогда президентом Дональд Трамп заявлял, что масштабы кибератаки и урон от нее преувеличивают. Ставший президентом США Джо Байден уже не раз заявлял, что за кибератакой якобы стоит Россия.

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