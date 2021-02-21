Вашингтон, , 20:25 — REGNUM Власти США в течение нескольких недель могут определиться с ответом на приписываемые России «кибератаки». Об этом 21 февраля заявил в интервью телеканалу CBS помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, разведывательные службы страны, устанавливающие масштаб ущерба, также проведут работу по определению причастных.

«Мы (власти США) находимся в процессе», — сказал Салливан.

Он отметил, что на разработку ответных мер американской стороне понадобятся недели, а не месяцы. При этом помощник президента США по национальной безопасности добавил, что ответом станут не просто ограничительные меры, а «видимые и невидимые инструменты».

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент США Джозеф Байден заявил, что власти РФ стремятся «подорвать трансатлантическое единство» и «пытаются ослабить европейский проект и НАТО».

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