Москва, 23 февраля, 2021, 21:17 — ИА Регнум. Объединительный съезд партий «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду» прошел в Москве 22 февраля 2021 года.

Захар Прилепин и Сергей Михеев на объединительном Съезде партии «Справедливая Россия – За правду» 22 февраля 2021 года

Новое объединение выйдет на выборы в Государственную думу в сентябре 2021 трехсторонним блоком с новой программой и зашитыми в неё экономическими шагами.

Во время утреннего пресс-подхода лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил журналистам, что патриоты России не хотят строить капитализм в Российской Федерации, а граждане нашей страны достойны другого будущего, справедливого, честного.

На съезде партии прозвучали лозунги о новой социальной программе, с которыми объединенная партия готовится бороться за второе место в Госдуме. Она включает в себя и поддержку культуры, которая несовместима с рыночной экономикой, и преодоление бедности, которая была определена как основной враг населения России, и демографический рост до 200−300 миллионов человек, и уничтожение Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования, частных медицинских учреждений, ликвидация ЕГЭ, и недопущение дистанционного образования и платного образования, в том числе в государственных вузах, и защита персональных данных и суверенитета человека.

Однако, о способах достижения озвученных целей не было сказано ни слова.

На вопрос корреспондента ИА REGNUM о наличии шагов, направленных на экономический рост и соответствующей экономической модели, описывающей эти шаги, лидер партии «За Правду» Захар Прилепин ответил следующее:

«Мы очень серьезно относимся к экономической программе, особенно я очень серьезно к ней отношусь, потому большая часть моей деятельности долгое время была связана с культурой, поэтому я хочу, чтобы здесь мы были интеллектуально обеспечены в максимальной степени. Поэтому у нас экономисты, профессора, мощнейшая просто команда, работает в этом направлении. Более того, мы проводим встречи со всеми так или иначе имеющими к экономике организациями, такими как «Опора России» и другими объединениями малого, среднего и крупного бизнеса, и далее проговариваем ту повестку, которую мы должны укомпоновать в свои экономические представления. В итоге, у нас уже есть опубликованная, в том числе и экономическая, программа, но в ближайшее время мы её доработаем. Что я требую от своих сотоварищей по экономической части? Чтобы они прописали всё так, чтобы понятно было даже мне: сделать понятную и реализуемую программу, чтобы она не выглядела как маниловские мечтания, а чтобы она была предельно ясна».

Политолог Сергей Михеев озвучил свое видение проблемы:

«Совершенно очевидно, что нынешняя экономическая модель в глобальном масштабе все ближе и ближе к краху. Большое количество людей недовольны своим положением именно потому, что вся экономика превратилась в большой бизнес-проект. Человек в этом проекте в лучшем случае винтик, а в худшем — просто то, что мешает. Одна их проблем в России состоит в том, что Россию превратили в бизнес-проект, в корпорацию «Россия», цель которой — получение прибыли, дохода. В идеале экономика должна быть формой организации жизни людей. И весь мир этого ждет. Но модель, при которой весь мир — это способ получения прибыли, она близка к полному исчерпанию. Кстати, от этого и всякие модные движения — «квир-социалисты, фем-фанатики и экопсихопаты». Эта модель, которая в России устанавливалась с 1991 года, больше работать не может».