Москва, , 14:02 — REGNUM Политическая партия «Справедливая Россия» в ходе объединительного съезда с партиями «За правду» и «Патриоты России» приняла решение о переименовании. Съезд проходит сегодня, 22 февраля.

Было решено, что отныне партия будет называться «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Лидер политической силы Сергей Миронов заявил, что короткое название обновленной партии — «Справедливая Россия — За правду».

Кроме того, в ходе объединительного съезда было решено, что вводятся должности сопредседателей партии — соответствующие изменения были внесены в устав. Первая должность — это сопредседатель партии, председатель центрального совета партий и вторая — сопредседатель партии, председатель совета депутатов партии.

На съезде Миронов подчеркнул, что начался долгий, но по его мнению абсолютно позитивный процесс объединения левых патриотических сил России.

Стоит отметить, что ранее сегодня президент России Владимир Путин заявил, что начатый объединительный процесс позволит партии достойно представить свои цели и задачи на предстоящих выборах в Государственную думу.