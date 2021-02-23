Москва, 23 февраля, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днём защитника Отечества, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

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"Ваше Святейшество! Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества», — говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что этот праздник дорог всем, кто искренне гордится славными героическими страницами истории нашей страны, кто ратной службой и трудовыми свершениями приумножает могущество державы».

Российский лидер пожелал патриарху Кириллу успехов, здоровья и воплощения в жизнь намеченных планов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 23 февраля, президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днём защитника Отечества.

По словам главы государства, День защитника Отечества в России — это символ мужества и преданности Отечеству. Данный праздник отмечается народом с гордостью, с уважением ко всем защитникам родной страны, к тем, кто сегодня стоит на страже рубежей России.

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