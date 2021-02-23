Брянск, 23 февраля, 2021, 12:27 — ИА Регнум. 60-летний юбилей отмечает 23 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз.

The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Александр Богомаз

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На своей странице в социальной сети глава региона принимает пожелания и в свою очередь поздравляет всех с Днём защитника Отечества.

«В России испокон веков мужчины от мала до велика обороняли нашу Родину, защищая её от врага. За тысячелетнюю историю немало выпало на её долю испытаний, но во все времена были мужественные воины, которые зачастую ценой своей жизни отстаивали и защищали нашу страну. Низкий поклон ветеранам и всем, кто сражался за мир и свободу в Великой Отечественной войне! Помним и чтим каждого, кто сражался и отстаивал рубежи современной России! Стойкости и мужества, успехов и новых достижений тем, кто сегодня находится на боевом посту и создаёт непревзойдённую мощь российской армии!» — написал Александр Богомаз.

Губернатор — коренной брянец, он родился в деревне Гриденки Стародубского района Брянской области.