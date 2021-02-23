Бишкек, 23 февраля, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Киргизии официально зарегистрировали российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщили 23 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Спутник V»

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По словам представителя минздрава Киргизии, регистрационное удостоверение на комбинированную векторную вакцину «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») выдал департамент лекарственных средств и медицинских изделий при министерстве здравоохранения и социального развития республики.

Представитель минздрава также отметил, что регистрация вакцины позволит в ближайшее время провести вакцинацию населения.

Отметим, в Киргизии за последние сутки зарегистрировали 72 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в республике выявили 86 001 случай заражения. 82 879 инфицированных выздоровели, 1460 — скончались.