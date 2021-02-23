Москва, 23 февраля, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил граждан России с Днем защитника Отечества. Поздравление главы государства размещено сегодня, 23 февраля, на официальном сайте президента РФ.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин

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По словам Путина, День защитника Отечества в России — это символ мужества и преданности Отечеству. Данный праздник отмечается народом с гордостью, с уважением ко всем защитникам родной страны, к тем, кто сегодня стоит на страже рубежей России.

«И конечно, самые тёплые слова благодарности ветеранам, великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться», — сказал президент России.

Он подчеркнул, что нынешнее поколение живущих граждан России помнит заветы предков и помнит подвиги российского воинства, которое всегда бесстрашно отстаивало свою землю, принимая на себя самые жестокие удары врагов.

«Многовековая история России наполнена немеркнущими примерами героизма наших предков, и потому так крепки у нас традиции патриотизма, традиции неразрывной, прочной связи между народом, государством и их надёжными защитниками — армией и флотом. Этот союз выкован столетиями, и сегодня его значимость остаётся такой же важной и востребованной», — сказал российский лидер.

Все граждане России несут ответственность за свое Отечество, за его успешное развитие. Для тех, кто выбрал для себя военное дело, чувство ответственности приобретает особый смысл, считает Путин.

«На первый план всей вашей жизни выходит обеспечение стабильности, суверенитета и национальной мощи Родины, защита общества и каждого гражданина», — завил Путин.

Довольно непросто соответствовать таким высоким требованиям, призванию, долгу, которые требует от человека военное дело.

«Поэтому ратная профессия всегда была уделом волевых, отважных и сильных духом. И мы знаем, уверены, что в наших Вооружённых силах служат именно такие люди. Вы доказали это многократно на учениях и в боевых условиях», — считает президент России.

Современный мир суров и требует постоянно бдительности и готовности дать ответ на самые сложные вызовы. Он требует грамотных действий, решительности и эффективности. Российские армия и флот умеют это делать. Россия гордится боеспособностью своих армии и флота, выучкой, отточенным владением современными знаниями и новейшим оружием.

В последние годы молодежь проявляет все больший интерес к воинским специальностям, что свидетельствует об укреплении авторитета Вооруженных сил России, подчеркнул Путин.

«Всё больше ребят считают службу по призыву важной для себя и нужной для Родины. Многие призывники остаются в войсках, продолжают службу, идут в военные училища, на всю жизнь выбирают своей профессией, своим призванием защиту Отечества», — сказал президент.

Он уверен, что большинство сделало такой выбор благодаря своим командирам. Офицеры — это оплот армии и флота. Именно от офицеров зависит не только отличная боевая подготовка, слаженность действий, дисциплина, но и сам дух воинской службы, где так важны чувство товарищества и взаимопонимание.

Путин сердечно поблагодарил всех военнослужащих и гражданский персонал Вооруженных сил России за достойное исполнение воинского долга.

«От всего сердца поздравляю с праздником! Желаю крепкого здоровья и всего самого доброго!»