Прага, 23 февраля, 2021, 03:39 — ИА Регнум. Носить в многолюдных местах респираторы, либо наномаски, либо две маски сразу обязали жителей Чехии власти страны. Об этом 23 февраля заявил журналистам глава минздрава Чехии Ян Блатный.

(сс) JiriMatejicek Маска на бюсте чешского писателя Милослава Свандрлика

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Постановление вступит в силу с 00:00 по местному времени 25 февраля. Новое требование коснётся магазинов, общественного транспорта, больниц и любых мест повышенного скопления граждан. Во всех подобных местах граждане должны будут носить респиратор повышенной степени защиты, наномаску, либо две хирургические маски сразу. Отмечается, что тканевая маска или шарф уже не будет считаться подходящим средством защиты.

Причиной нововведения стало обострение ситуации с пандемией COVID-19 в стране и распространение британского штамма коронавируса. Новые меры должны были вступить в силу с 22 февраля, но, как отметил Блатный, не все граждане успели приобрести респираторы. Спрос на респираторы в стране вырос в несколько раз, самые дешёвые из них уже распроданы в аптеках и в интернет-магазинах.

В Чехии действуют жёсткие ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19. Ряд районов закрыт для въезда и выезда, с 21:00 до 05:00 запрещено выходить из дома без веских причин. Въезд иностранцев в страну разрешён только в случае крайней необходимости.