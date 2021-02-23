Вашингтон, 23 февраля, 2021, 03:04 — ИА Регнум. Число погибших от последствий заболевания COVID-19 превысило 500 тысяч человек в США. Об этом 23 февраля свидетельствуют данные мониторинга Университета Джонса Хопкинса.

Медсестра с больным COVID-19

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По состоянию на 02:00 мск в США выявлено 28 184 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество летальных исходов составило 500 172 случая. Соединённые Штаты находятся на первом месте в мире по числу подтверждённых случаев заражения коронавирусом и по числу погибших от последствий заболевания COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден объявил траур в память о погибших от COVID-19. Траур продлится пять дней, всё это время по всей стране будут приспущены государственные флаги.