Москва, 23 февраля, 2021, 01:24 — ИА Регнум. Граждан России поздравил с Днём защитника Отечества президент РФ Владимир Путин. Видеообращение национального лидера размещено 23 февраля пресс-службой президента РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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Глава государства отметил, что День защитника Отечества символизирует мужество и преданность своей Родине и отмечается гражданами России с гордостью. Самые тёплые слова благодарности национальный лидер адресовал ветеранам, их Путин назвал великим поколением, которое научило своих потомков побеждать и не сдаваться.

Владимир Путин «Мы помним эти заветы, помним подвиги российского воинства, которое всегда бесстрашно отстаивало свою землю, принимало на себя самые жестокие удары врагов. Многовековая история России наполнена немеркнущими примерами героизма наших предков. Поэтому так крепки традиции патриотизма, неразрывной связи между государством, народом и его защитниками — армией и флотом», — сказал президент России.

Российский лидер пояснил, что все граждане страны несут ответственность за своё Отечество, но это чувство наполняется особым смыслом для тех, кто выбрал своей профессией военное дело. На первый план для военнослужащих выходят обеспечение стабильности, независимости и национальной мощи Родины.

Владимир Путин «Соответствовать таким высоким требованиям, призванию, долгу очень непросто, поэтому ратная профессия всегда была уделом людей волевых, отважных и сильных духом. И мы знаем, что в наших вооружённых силах служат такие люди, они доказали это многократно на учениях и в боевых условиях», — подчеркнул глава России.

Современный мир, по словам президента РФ, требует бдительности и готовности постоянно отвечать на самые сложные вызовы, действуя эффективно, грамотно и решительно. Это, как пояснил национальный лидер, умеют делать российская армия и флот, их боеспособностью, выучкой отточенным владением современными знаниями и новейшим оружием гордится вся Россия.

Оплотом армии и флота глава РФ назвал офицеров, благодаря им в армии России сохраняются традиции и дух воинской службы, а отличная боевая подготовка и дисциплина сочетаются с особым чувством товарищества.

Путин заметил, что именно грамотное командование и пример офицеров во время прохождения молодым поколением службы в армии помогает молодёжи выбрать своим призванием и профессией защиту Отечества.

Владимир Путин «Благодарю вас, дорогие товарищи, всех военнослужащих, гражданский персонал Вооруженных сил за достойное исполнение воинского долга. Поздравляю с праздником, желаю крепкого здоровья и всего самого доброго!» — добавил российский лидер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, как, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, проведёт праздник День защитника Отечества президент России Владимир Путин.