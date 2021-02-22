Владимир Путин поздравил сограждан с Днём защитника Отечества
Москва, 23 февраля, 2021, 01:24 — ИА Регнум. Граждан России поздравил с Днём защитника Отечества президент РФ Владимир Путин. Видеообращение национального лидера размещено 23 февраля пресс-службой президента РФ.
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Глава государства отметил, что День защитника Отечества символизирует мужество и преданность своей Родине и отмечается гражданами России с гордостью. Самые тёплые слова благодарности национальный лидер адресовал ветеранам, их Путин назвал великим поколением, которое научило своих потомков побеждать и не сдаваться.
Российский лидер пояснил, что все граждане страны несут ответственность за своё Отечество, но это чувство наполняется особым смыслом для тех, кто выбрал своей профессией военное дело. На первый план для военнослужащих выходят обеспечение стабильности, независимости и национальной мощи Родины.
Современный мир, по словам президента РФ, требует бдительности и готовности постоянно отвечать на самые сложные вызовы, действуя эффективно, грамотно и решительно. Это, как пояснил национальный лидер, умеют делать российская армия и флот, их боеспособностью, выучкой отточенным владением современными знаниями и новейшим оружием гордится вся Россия.
Оплотом армии и флота глава РФ назвал офицеров, благодаря им в армии России сохраняются традиции и дух воинской службы, а отличная боевая подготовка и дисциплина сочетаются с особым чувством товарищества.
Путин заметил, что именно грамотное командование и пример офицеров во время прохождения молодым поколением службы в армии помогает молодёжи выбрать своим призванием и профессией защиту Отечества.
Ранее ИА REGNUM сообщало, как, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, проведёт праздник День защитника Отечества президент России Владимир Путин.