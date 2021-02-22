Брюссель, , 20:47 — REGNUM Евросоюз рассмотрит расширение ограничительных мер по Белоруссии, где якобы усиливаются репрессии против оппозиции. Об этом 22 февраля заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции.

«Мы (главы МИД стран ЕС — прим. ИА REGNUM) приняли решение начать разработку новых индивидуальных санкций (против Белоруссии — прим. ИА REGNUM)», — заявил он.

Боррель также добавил, что Евросоюз также планирует принять меры по поддержке белорусской оппозиции.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью газете The Sunday Times сообщила, что санкции ЕС против некоторых должностных лиц Белоруссии являются «насмешкой».

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