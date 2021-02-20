Москва, , 19:46 — REGNUM Приговор блогеру Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, вынесенный 20 февраля Мосгорсудом — это штраф в размере 850 тысяч рублей, сообщили в суде.

В деле не найдено отягчающих обстоятельств. Также принято смягчающее обстоятельство — несовершеннолетний ребёнок у Навального.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в Москве в здании Бабушкинского суда состоялись выездные заседания Мосгорсуда по делам «Ив Роше» и о «клевете на ветерана».

Читайте ранее в этом сюжете: В здании Бабушкинского суда Москвы состоялось заседание по делу Навального