Санкт-Петербург, 22 февраля, 2021, 17:33 — ИА Регнум. В Северную столицу поступила новая партия двухкомпонентной российской вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), разработанной научным центром им. Гамалеи. Город получил еще 18,6 тыс. комплектов вакцины от коронавируса.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

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Об этом сообщили 22 февраля в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева, курирующего городское здравоохранение.

«Главная особенность поставленной новой партии — в удобстве использования. Вакцина расфасована по одной дозе в ампуле. Это упрощает работу врачей с препаратом», — отметил Олег Эргашев.

Всего с начала прививочной кампании Петербург получил уже 348,5 тыс. комплектов вакцины «Спутник V». Ее хватит, чтобы привить около 6,5% от численности постоянного населения мегаполиса. В поликлиниках на сегодня остается 103 тысячи доз.

«Первую прививку от коронавируса сделали более 215 тысяч горожан. Полный курс вакцинации из двух компонентов прошли 64 тысячи человек», — подсчитали в Смольном.

Прививки от коронавируса делают 128 пунктов вакцинации и пять выездных прививочных бригад.