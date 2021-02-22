Санкт-Петербург, 22 февраля, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение о новом сильном снегопаде распространило днем 22 февраля Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Вид на Исаакиевский собор и Сенатскую площадь

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Между тем, город еще не оправился от последствий двух мощных снежных зарядов, обрушившихся на Петербург в ночные и утренние часы 21 и 22 февраля. А в соседнюю Ленинградскую область вместе со снегом придут морозы до минус 28 градусов.

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«Днем 23 февраля ожидается снег, местами сильный, метель», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Петербургу. Жителей и гостей Северной столицы просят соблюдать особую осторожность при нахождении на улице и движении в автомобиле.

Дарья Драй ИА REGNUM Прогулка по набережной Невы в снегопад

По данным синоптиков, за 21−25 февраля в городе выпало порядка 25 см снега. За последние сутки снегоприёмные и снегоплавильные пункты городского Водоканала приняли 45 тыс. кубометров снега.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», днем в понедельник снег в Петербурге убирают около 1900 единиц специальной техники, не считая самосвалов, и более девяти тысяч специалистов ручного труда, не считая дворников управляющих компаний и ТСЖ.

Дарья Драй ИА REGNUM Заснеженная площадь Островского

«Сначала от снега очищаются свободные от припаркованного транспорта участки, далее снег сгружается в кучи, а потом ковшами перекладывается в самосвалы», — отмечает телеканал.

Дарья Драй ИА REGNUM Горный университет

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Санкт-Петербурге во вторник, 23 февраля, ожидается облачная, ночью с прояснениями погода. Ночью существенных осадков не будет, а днем вновь пойдет снег, местами сильный, разыграется метель. Ветер ночью юго-восточный, днем южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью −17…−19 градусов, днем −10…−12 градусов. На дорогах гололедица, поэтому дорожная обстановка в Петербурге будет сложной.

Дарья Драй ИА REGNUM Набережная Лейтенанта Шмидта

В Ленинградской области 23 февраля характер погоды аналогичный. Ночью местами небольшой снег, днем в большинстве районов снег, местами сильный, метель. Ветер ночью юго-восточный, днем южный, юго-западный 7−12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью −16…−21 градусов, местами −23…−28 градусов, днем −8…−13 градусов, на востоке Ленобласти −15…−17 градусов. На дорогах гололедица.

Дарья Драй ИА REGNUM Александровская колонна и Адмиралтейство

«На северо-западе Европейской части морозы не такие крепкие, там будет сказываться влияние теплого атмосферного фронта с запада», — успокаивает, в свою очередь, Гидрометцентр России.