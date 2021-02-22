Сочи, Краснодарский край, , 16:20 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил российского лидера за помощь экономике республики.

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко Kremlin.ru

«Я, конечно, очень благодарен Вам за ту поддержку, которую вы оказываете экономике Белоруссии», — сказал Лукашенко, обращаясь к Путину.

Белорусский лидер также выразил надежду на продолжение в будущем переговоров с Путиным с глазу на глаз.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 февраля, в Сочи проходят переговоры лидеров России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты двух стран обсуждают весь комплекс двусторонних отношений. У лидеров РФ и Белоруссии нет регламента по продолжительности переговоров.

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