Сочи, Краснодарский край, 22 февраля 2021, 15:59 — REGNUM В Сочи проходит встреча президентов России Владимира Путина и Белоруссии — Александра Лукашенко, трансляция которой ведется каналом «Россия 24» в видеохостинге YouTube.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»
В ходе встречи белорусский лидер поблагодарил российского президента за оказанную поддержку.
Белорусский лидер также поблагодарил за возможность для белорусских студентов обучаться в вузах России, а также — за открытие железнодорожного сообщения между странами на фоне пандемии коронавируса.
Собеседники также затронули тему вакцинации от коронавируса. Владимир Путин отметил, что в феврале и в марте будут следующие поставки российской вакцины от коронавируса в Белоруссию. Но главное по словам Владимира Путина то, что Россия передала Белоруссии технологии, по которым в республике будет производиться вакцина от коронавируса.
Он также добавил, что в Белоруссии были привиты почти все врачи, начали прививать педагогов, а также торговых работников, «тех, кто больше контакт имеют с людьми».