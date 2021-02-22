Сочи, Краснодарский край, 22 февраля, 2021, 15:59 — ИА Регнум. В Сочи проходит встреча президентов России Владимира Путина и Белоруссии — Александра Лукашенко, трансляция которой ведется каналом «Россия 24» в видеохостинге YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Медицина в Союзном государстве

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

В ходе встречи белорусский лидер поблагодарил российского президента за оказанную поддержку.

«Я, конечно, очень благодарен Вам за ту поддержку, которую Вы оказываете экономике Белоруссии. Должен Вас проинформировать, что это не зря — деньги не выброшены на ветер», — отметил в свою очередь Александр Лукашенко.

Белорусский лидер также поблагодарил за возможность для белорусских студентов обучаться в вузах России, а также за открытие железнодорожного сообщения между странами на фоне пандемии коронавируса.

Собеседники также затронули тему вакцинации от коронавируса. Владимир Путин отметил, что в феврале и в марте будут следующие поставки российской вакцины от коронавируса в Белоруссию. Но главное, по словам Владимира Путина, то, что Россия передала Белоруссии технологии, по которым в республике будет производиться вакцина от коронавируса.

«Если бы этого не было, нам бы трудно было с вакцинацией», — отметил в свою очередь Лукашенко.

Он также добавил, что в Белоруссии были привиты почти все врачи, начали прививать педагогов, а также торговых работников, «тех, кто больше контакт имеют с людьми».

«Самая эффективная вакцина — это российская. Это признано во всем мире. Как бы там кто-то ни троллил и ни бросал камни в огород. Это самая эффективная вакцина», — отметил Лукашенко.