Лима, 22 февраля, 2021, 13:34 — ИА Регнум. 21 февраля министерство здравоохранения Перу зарегистрировало еще 220 смертельных случаев из-за коронавируса, в результате чего общее число умерших составило 45 097 человек. Об этом сообщила газета El País.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Перу коронавирус был обнаружен у 1 283 309 человек, из которых выздоровели 1 183 238 человек. В настоящее время в перуанских больницах от COVID-19 лечение получают 15 762 пациента.

За последние сутки коронавирус подтвердился у 3 820 человек. Число выздоровевших увеличилось на 148 человек.

Министр здравоохранения Перу Оскар Угарте заявил, что правительство страны проведет заседание 23 февраля с целью осуждения мер, необходимых для смягчений последствий второй волны пандемии, с которой сейчас сталкивается Перу.