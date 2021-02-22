Мадрид, , 14:19 — REGNUM Согласно информации, опубликованной на одном из порталов правительства автономного сообщества Мадрид, власти испанской столицы закупили маски и другие средства индивидуальной защиты на сумму €3,2 млн, после чего бесплатно передали их в соцучреждения региона. Об этом сообщила газета El País.

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Реципиентами помощи стали как частные, так и государственные дома для престарелых и людей с ограниченными физическими возможностями. Соцучрежениям не пришлось платить ни единого евро за полученные маски, халаты, защитные очки, комбинезоны или гели-антисептики, поскольку все расходы взяло на себя региональное правительство Мадрида.

Журналисты напоминают, что в ходе первой волны пандемии коронавиурсной инфекции дома престарелых пострадали больше всего. Так, порядка 5 954 постояльцев учреждений умерли от COVID-19.

«Однако официальных данных пока нет», — отмечают журналисты.

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