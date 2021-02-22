Стокгольм, 22 февраля, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Ненависть, угрозы и преследования стали повседневным явлением для ученых, занимающихся исследованием COVID-19. Такое отношение к представителям науки представляет прямую угрозу демократии. Об этом в эфире телеканала SVT заявил ректор Каролинского института Уле Петтер Оттерсен.

James Gathany Ученый исследует вирус

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Пандемия коронавируса стала крайне чувствительной и конфликтной темой. Изучение вопросов, связанных с COVID-19, вызывает настолько ожесточенные споры, что исследователи, журналисты и даже представители органов государственной власти подвергаются нападкам и преследованиям, которые сопровождаются частыми угрозами убийства.

«К сожалению, мы наблюдаем за тем, как ученые, в чье личное пространство вторгаются посторонние, отказываются от продолжения исследований… Ненависть является угрозой нашей демократии», — заявил Оттерсен.

Одним из ученых, пострадавших от угроз в свой адрес, стал профессор Каролинского института Йонас Ф. Людвигссон, который предпочел воздержаться от дальнейшего исследования вопросов, связанных с COVID-19.