Стокгольм, 22 февраля, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Администрация Стокгольмского региона обещает достичь целевых показателей по вакцинации населения от COVID-19, согласно которым прививка будет предложена всем жителям столицы Швеции до конца первого полугодия 2021 года. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Как сообщает редакция газеты Dagens Nyheter, массовая вакцинация в Стокгольме начнется в середине апреля. Столичные власти планируют прививать от COVID-19 по 250 000 человек в неделю.

«Если только нам доставят вакцину, мы достигнем целевых показателей по вакцинации всех жителей Стокгольма к 30 июня», — заявила финансовый управляющий Стокгольма (мэр) Ирен Свенониус.