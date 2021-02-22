Ростов-на-Дону, , 12:10 — REGNUM Ещё 313 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 22 февраля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новые носители инфекции выявлены в 48 муниципальных образованиях региона. Наибольший прирост зафиксирован в Ростове-на-Дону (124), Таганроге (15), Батайске и Новочеркасске (по 12). Порядка 30% заражений приходится на возрастную категорию людей старше 66 лет, 7,3% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 71 тыс. 270 случаев заражения коронавирусом.

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