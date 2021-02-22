Волгоград, 22 февраля, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Волгоградской области 22 февраля подтверждены 208 случаев заражения COVID-19 — на два больше, чем за предыдущие сутки. В общей сложности инфекцию выявили уже у 48 тысяч жителей, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата реанимации для больных COVID-19

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С начала пандемии в Волгоградской области выявлены 48 тыс. 196 носителей коронавируса. Выздоровели 46 тыс. 82 человека, в том числе 190 — выписаны за сутки.

Зарегистрировано ещё семь летальных исходов. Таким образом, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 738 пациентов.