Бишкек, 22 февраля, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В Киргизии за сутки выявили 44 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 22 февраля в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением SARS-CoV-2.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

С начала пандемии в стране было зарегистрировано 85 929 случаев заражения SARS-CoV-2. 82 803 инфицированных выздоровели (47 за сутки), 1458 человек — скончались от осложнений, вызванных заболеванием.

На данный момент лечение получает 731 инфицированный, 409 из них лечатся в условиях стационаров медицинских учреждений, 322 — получают помощь специалистов амбулаторно.

В минувшие сутки по факту выздоровления из стационара медицинского учреждения был выписан один медицинский работник. Трое медработников завершили соблюдение режима самоизоляции.

В Киргизии с начала пандемии было зарегистрировано 4202 случая заражения коронавирусом медицинских работников, 4154 из которых выздоровели.

Читайте также: В Киргизии за сутки выявили более 50 случаев заражения SARS-CoV-2

Напомним, в предыдущие сутки в Киргизии зарегистрировали 54 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.