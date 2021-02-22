Вашингтон, 22 февраля, 2021, 06:05 — ИА Регнум. Церемонию, посвящённую памяти жертв пандемии COVID-19 проведут президент США Джозеф Байден и вице-президент США Камала Харрис. Об этом свидетельствует распространённый 21 февраля график пресс-службы Белого дома.

Whitehouse.gov Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.

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Церемония, посвящённая памяти почти 500 тысяч граждан США, ставших жертвами COVID-19, состоится вечером 22 февраля. Харрис и Байден зажгут поминальные свечи в память о скончавшихся в результате пандемии. Американский лидер выступит с речью, после чего участники церемонии почтут память жертв пандемии минутой молчания.

По данным университета Джонса Хопкинса, который ведёт статистику на основе информации из официальных источников, в США за время пандемии COVID-19 было выявлено более 28 млн случаев заражения коронавирусом, из них скончались более 498,8 тыс. человек. Страна находится на первом месте в мире по обоим показателям.