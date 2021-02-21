Анкара, 21 февраля, 2021, 21:01 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Ирана Хасан Рухани провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили региональные события и вопросы развития двустороннего сотрудничества. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, говорится 21 февраля в сообщении Управления по связям с общественностью АП Турции.

Mohammad Hassanzadeh Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани

В сообщении говорится, что глава турецкого государства в ходе беседы подтвердил стремление Анкары к укреплению турецко-иранских отношений. Эрдоган также выразил надежду, что новая администрация США откажется от односторонних санкций против Тегерана, устранив несправедливые препятствия на пути к благополучию иранского народа.

По его словам, «новое окно возможностей» открыли заявления официальных лиц США, сделанные по этому вопросу за последние несколько дней.

Как передавало ИА REGNUM, 20 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецко-американская дружба прошла серьёзное испытание на прочность в последнее время.

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