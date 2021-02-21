Анкара, , 00:23 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своём выступлении на турецком телевидении 20 февраля заявил, что в последнее время турецко-американская дружба прошла серьёзное испытание на прочность. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

«Мы не видели поддержки и солидарности, которые мы ждали от нашего союзника по НАТО, особенно в борьбе против террористической организации Рабочей партии Курдистана и и ее экспансии», — отметил он.

Эрдоган подчеркнул, что между Турцией и Соединенными Штатами существуют прочные, всеобъемлющие стратегические союзнические отношения, основанные на общих интересах.

«Несмотря на то, что в наших отношениях время от времени возникают разногласия, наше партнерство до сих пор сумело преодолеть всевозможные проблемы», — сказал Эрдоган.