Москва, , 12:29 — REGNUM В Российской Федерации Росздравнадзор зарегистрировал первую в стране тест-систему для определения мутаций коронавируса SARS-CoV-2, характерных для британского штамма. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщается на официальном сайте ведомства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Речь идет о тест-системах, которые могут определять как минимум две мутации, характерные для британского штамма коронавируса SARS-CoV-2. Уточняется, что тест-система работает по принципу полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Данная тест-система была разработана компанией «ДНК-технологии» на базе Национального исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Министерства здравоохранения Российской Федерации.