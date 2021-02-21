Москва, 21 февраля, 2021, 11:52 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 12 742 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 февраля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

(сс) М. Денисов. Mos.ru Лаборатория

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 4 164 726.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 417 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 83 293.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 3 713 445 человек вылечились от нового заболевания, 16 012 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России был выявлено 12 953 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.