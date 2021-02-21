Симферополь, , 11:31 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 106 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 21 февраля в региональном оперативном штабе. Накануне сообщалось о 109 новых заразившихся.

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«За 20 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 106 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 78 выявлены при обращении за медицинской помощью, 28 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — уточнил глава Крыма Сергей Аксёнов в соцсетях.

С начала пандемии в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус получили 35 230 человек, выздоровели 30 989 человек, скончались 895 человек, в том числе за сутки зарегистрировано пять смертей.