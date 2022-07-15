Москва, 21 февраля, 2021, 05:59 — ИА Регнум. В воскресенье, 21 февраля, в Москве будет облачно, снег, местами гололедица. Температура воздуха — −7… −5 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима в Москве

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В ночь на 22 февраля в Москве облачно, небольшой снег. Температура воздуха — −15… −13 °C.

Ветер южный, юго-восточный (ночью восточный) 5−10 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −8… −3 °C днём и −18… −13 °C, местами до −23… −21 °C, ночью.

В понедельник, 22 февраля, днём в столице ожидается −13… −11 °C, облачно, небольшой снег, по области −16… −11 °C. Ночью в регионе ожидается −28… −23 °C, местами до −33… −29 °C, без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, в праздничные выходные дни, с 21 по 23 февраля, Москва будет находиться под влиянием очередного южного циклона, который принесёт сильный мороз и снегопад.